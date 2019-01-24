На двух месторождениях в Казахстане планируют начать добычу золота

Астана, , 07:25 — REGNUM Добычу золота на месторождениях Шокпар и Гагаринское в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана планируется начать в первом квартале 2019 года, заявил главный директор по производству национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук» Рустам Акбердин, сообщает 24 января агентство «КазТАГ».

По его словам, в первом квартале 2019 года планируется поставить на государственный баланс запасы золотоносных месторождений Шокпар и Гагаринское. После этого можно будет приступать к добыче золота, отметил Акбердин.

По данным государственной компании, концентрация золота на месторождениях Шокпар и Гагаринское оценивается в 6,6 и 4,8 грамма на тонну руды соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года в Казахстане произвели 88 491 кг необработанного, полуобработанного и порошкового золота, что на 14,1% больше, чем январе-ноябре 2017 года.

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