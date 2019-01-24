Ливанский бизнесмен: Эрбиль — экономическая столица Ирака

Эрбиль, Ирак, , 07:23 — REGNUM Крупный ливанский бизнесмен Мустафа Харири заявил, что реальной экономической столицей Ирака является не Багдад, а центр Иракского Курдистана — город Эрбиль, сообщает 24 января Kurdistan.ru.

Харири является главой ливанской общины в курдской автономии. Многие бизнесмены из данной страны открывают свой бизнес в Эрбиле, инвестируют серьезные суммы в экономику региона.

Напомним, экономический расцвет Иракского Курдистана начался в 2005 году, когда регион получил широкую автономию в составе государства, что было вызвано вторжением США в страну и свержением режима Саддама Хусейна.

Читайте развитие сюжета: Представители Иракского Курдистана удовлетворены новым бюджетом — СМИ