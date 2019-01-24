Сахалин против «горизонтального субсидирования»: У нас уже всё отобрали!

Южно-Сахалинск, , 06:00 — REGNUM Депутаты и жители Сахалинской области выступают категорически против правительственного законопроекта о так называемом «горизонтальном субсидировании», когда бюджет одного региона «дотирует» другой регион. Депутат Законодательной думы Сахалина Александр Болотников, так же, как и его коллеги, назвал законопроект «вредительским», а правительство Дмитрия Медведева «неспособным грамотно развивать страну», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У меня много оснований возражать против этого законопроекта. Я депутатом работаю с 2000 года, причём всегда избирался по одномандатным округам. И вот со времени заключения «Соглашения о разделе продукции» (СРП 1» и «СРП 2») федеральные органы власти постоянно изменяют налоговое законодательство и бюджетное законодательство. В каком плане?

Нас, Сахалинскую область, полностью лишили налога на добычу полезных ископаемых. В своё время, когда все эти нефтегазовые проекты на Сахалине только стартовали, а бюджет Сахалинской области был всего 2,4 млрд рублей, денег не хватало вообще ни на что. Но мы, тем не менее, приняли беспрецедентные меры льготного налогообложения для всех субъектов, которые работали по прокладке трубопровода, созданию инфраструктуры. Мы полностью освободили их как от местных налогов, так и от областных! Расчёт был на то, что, да, ещё несколько лет мы поживём в режиме жесточайшей экономии, но потом появятся серьёзные деньги, на которые мы компенсируем всё, что у нас было не достроено и не доделано. Это нормальный, государственный, хозяйский подход. И федеральные власти тогда нас поддержали. Но что же произошло потом? Когда пошли первые деньги, в 2007—2008 годах, нас федералы полностью лишили налога на добычу полезных ископаемых. В начале у нас было 60% на 40%, потом нам 10% оставили, потом практически ничего. Потом федеральный центр начал постоянно изменять налоговое законодательство в части налога на прибыль. Ну, а в 2017 году, как вы помните, нам вообще сказали — вы слишком жирно живёте, зажрались. И забрали большую часть денег по СРП», — рассказал Александр Болотников.

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С высоких федеральных трибун Сахалинская область постоянно звучит как бюджетообеспеченный, богатый регион, в котором счастливые жители буквально как сыр в масле катаются, и едва ли не ходят по усыпанным деньгами дорогам. Действительно — почему бы такому «богачу» и не поделиться с бедными соседями?

Однако в редакцию ИА REGNUM постоянно поступают жалобы от жителей единственного островного региона России. Из города Макаров жалуются, например, на то, что местная больница почти развалилась, а власти в лице областного минздрава вместо нового лечебного учреждения решили построить макаровцам новый морг. Сахалинцы жалуются на проблемы с водоснабжением, которые никак не решаются ещё с советских времён. Даже в областной столице, Южно-Сахалинске, водопровод — времен японской оккупации. И местные коммунальщики не знают, где он пролегает — в 1945 году японцы, оставляя острова, забрали с собой всю документацию. Построить новый и современный водопровод хотя бы в областном центре не сподобились ни советские руководители, ни российские.

«Да что там водопровод! У нас же федеральный центр окончательно «забыл» о своей обязанности финансировать «Курильскую программу». Мы предлагали — не финансируйте, давайте мы сами всё будем делать, мы и так делаем там, там кроме нас вообще никто и ничего не делает. Но деньги оставьте нам — деньги от СРП. Но федеральный центр глух даже по этому поводу. Федералы ни копейки туда не дают. Они деньги у области забирают, утверждая, что мы живём тут слишком хорошо. Но я-то знаю регион! Мы снабжаем газом весь АТР — а у нас газификация 13,6%! Это ниже, чем в любом другом регионе РФ! Это позор! Труба идёт вдоль сахалинских городов и сёл, а люди газа этого не видят! Но правительству Медведева — не стыдно! Обеспеченность асфальтированными дорогами у нас — одна из самых низких в стране. А в муниципалитетах больницы, ФАПы, прочие сооружения — это даже не прошлый, это позапрошлый век. А нам говорят — делитесь! Я сейчас готовлю парламентские слушания по сельским домам культуры, ездим по сёлам, по муниципалитетам. Та картинка, которую министерства рисуют про «богатый» Сахалин — это совсем не то, что есть в реальности. Сахалинская провинция — это средневековье. Поэтому — мы категорически против. Правительству Медведева рекомендация — выравнивайте другие регионы, а не отбирайте деньги у тех, кто получил возможность хоть как-то наладить жизнь людей!» — добавил Александр Болотников.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Сахалинской области направили отрицательный отзыв на правительственный законопроект о так называемом «горизонтальном субсидировании». Но это не все меры, предпринятые островными депутатами. По замыслу разработчиков законопроекта, для того, чтобы один регион просубсидировал другой, достаточно губернаторам заключить соглашение. Парламент Сахалина инициировал региональный закон, согласно которому решение о субсидировании может принять только Законодательное собрание. Это на тот случай, если отрицательный отзыв маленького Сахалина не пройдёт.

Правительство инициировало законопроект о «горизонтальном субсидировании», согласно которому один регион сможет субсидировать другой, бедный. Но проблема в том, что богатых регионов в России уже почти не осталось. Даже Сахалин, который пару лет назад ещё мог похвалиться бездефицитным бюджетом, сегодня этот дефицит имеет.