Китайскую провинцию Хайнань в 2018 году посетило на 11,8% больше туристов

Хайкоу, Китай, , 05:37 — REGNUM Более 76 млн внутренних иностранных туристов посетили остров Хайнань на юге Китая в 2018 году, что на 11,8% больше, чем годом ранее, передает 23 января агентство Синьхуа.

Доход провинции от туризма в 2018 году вырос на 14,5% и превысил 95 млрд юаней ($14 млрд), сообщил директор провинциального департамента по культуре радио, телевидению и спорту Сунь Ин.

В 2018 году островная провинция зарегистрировала более 140 исходящих и входящих рейсов круизных лайнеров и яхт, получив около 68 тыс. исходящих и входящих туристов. На острова Сиша в Южно-Китайском море было осуществлено 106 путешествий, что на 51,4% выше, чем в 2017 году. Кроме того, количество внутренних туристов составило 33,3 тыс. человек, что выше на 90,9%.

Согласно официальным данным, два магазина беспошлинной торговли — один в столице провинции городе Хайкоу, второй — в курортном городе Санья получили 2,88 млн посетителей и продали товаров на более, чем 10 млрд юаней. Кроме того, буквально недавно в провинции открылось еще два таких магазина.

Напомним, что в планах властей Китая превратить островную провинцию Санья к 2025 году во влиятельный международный центр туризма и потребления, а уже к 2035 году — в международный центр туризма и потребления глобального масштаба и значимости.

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