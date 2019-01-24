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Кандидат в президенты обещает украинцам энергетическую независимость

Экономика

Тимошенко заявила, что энергетическую независимость надо не выпрашивать, а приобретать

Киев, 24 января 2019, 04:38 — REGNUM  Энергетическую независимость пообещала избирателям кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

"Ставлю перед собой задачу, чтобы через пять лет я могла отчитываться о том, что на Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере», — заявила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» объяснила, что за обретением энергетической независимости последует и политическая независимость.

Напомним, 22 января Тимошенко выдвинула свою кандидатуру в качестве претендента на пост украинского президента. Выборы пройдут в последний день марта 2019 года.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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