Кандидат в президенты обещает украинцам энергетическую независимость

Киев, , 04:38 — REGNUM Энергетическую независимость пообещала избирателям кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

"Ставлю перед собой задачу, чтобы через пять лет я могла отчитываться о том, что на Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере», — заявила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» объяснила, что за обретением энергетической независимости последует и политическая независимость.

Напомним, 22 января Тимошенко выдвинула свою кандидатуру в качестве претендента на пост украинского президента. Выборы пройдут в последний день марта 2019 года.

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