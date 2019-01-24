У Татарии есть шансы стать новой точкой экономической концентрации: мнение

Казань, , 03:48 — REGNUM Татария может стать новой точкой экономической концентрации в свете возможного введения в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами, но пример помощи регионам-соседям должна показать Москва. Об этом, комментируя ИА REGNUM данные перспективы, заявил директор АНО «Аналитический центр проблем безопасности» Иван Климов.

Напомним, 23 января 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который уточняет нормы законодательства в связи с возможным введением в стране системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами. Нововведение, законопроект для которого также пока принят только в первом чтении, предполагает введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого, а также подобную же систему между муниципалитетами. Данные правила могут вступить в силу с 2020 года, но инициативу ещё будут дорабатывать с учётом позиции представителей регионов.

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«Подобная практика взаимопомощи существует и сейчас, но она не урегулирована законодательством, и имеется на уровне соглашений и иных межбюджетных трансфертов. Я считаю, что решение о выделении субсидий должно оставаться за регионом. Если субъекты имеют возможность оказывать финансовую помощь, то в этом ничего плохого нет», — отметил Климов, добавив, что пример взаимопомощи должна показать Москва, а потом, возможно, подтянется и Татария, у которой есть все шансы стать новой точкой экономической концентрации.

Эксперт также добавил, что в этой системе не должно быть принудительности.

«Если принудительно обязывать регионы выделять субсидии другим, то могут возникнуть конфликты региона с Центром», — отметил он, предположив, что взаимопомощь может быть «в формате можно сказать инвестирования в другой регион», если «развивать совместные отношения между регионами, например, по сельскому хозяйству, предприятиям».

А, чтобы не получилось, что «дружить» между собой будут только богатые регионы, оставив за бортом менее обеспеченных соседей, Климов предложил «прописать ограничение в законе», но «перед его принятием узнать мнение у регионов и принимать закон с учётом их мнений».