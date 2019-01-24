Орешкин: Идет закрытое обсуждение сделок по приватизации госкомпаний

Давос, Швейцария, , 02:25 — REGNUM Российские власти рассматривают варианты приватизации госкомпаний, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Орешкина, обсуждение ряда сделок уже идет, причем в закрытом формате. Имена контрагентов, по его словам, не должны быть достоянием общественности.

Орешкин упомянул «целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики». Правительство рассчитывает, что такое качество они приобретут, если будут дополнительно проинвестированы из-за рубежа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января российский министр энергетики Александр Новак отменил поездку на ВЭФ — из-за изменения рабочего расписания.

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