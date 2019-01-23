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Фондовый рынок США растерял утреннюю прибыль

Экономика

Основные индексы закрылись разнонаправленно

Нью-Йорк, США, 23 января 2019, 23:54 — REGNUM  Фондовый рынок США закончил торги в незначительном плюсе, основные индексы закрылись разнонаправленно, 23 января передает агентство Reuters.

Утреннего импульса от IBM и Procter&Gamble хватило для того, чтобы рынок не ушел в минус, однако за день торгов большая часть прибыли была потеряна.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 129,28 пункта (0,53%), до 24 533,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,64 пункта (0,02%), до 2633,54 пункта, индекс Nasdaq снизился на 12,80 пункта (0,18%), до 7007,55 пункта.

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