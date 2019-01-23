Меркель: Германия будет покупать российский газ в ближайшие годы

Давос, Швейцария, , 23:22 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её страна в обозримом будущем продолжит закупки газа у Российской Федерации, но будет продолжать диверсификацию поставок энергоносителей. Об этом Меркель заявила сегодня, 23 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы будем продолжать поставлять газ из России, это совершенно ясно, но будем также стремиться диверсифицировать поставки за счёт сжиженного газа из США, других стран», — сказала Меркель.

Также Меркель подчеркнула, что считает дискуссию о том, откуда Германия получает газ, несколько преувеличенным.

Кроме того, канцлер Германии уверена, что в ближайшие несколько десятилетий природный газ как один из ключевых энергоносителей будет играть решающую роль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия и Россия строят по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток — 2», по которому российский газ должен пойти в Германию в обход Украины.

США, Украина и Польша пытаются всеми силами помешать завершению строительства «Северного потока — 2», однако германские власти пока успешно сопротивляются давлению и газопровод строится.

При этом Меркель уже неоднократно заявляла, что Россия должна сохранить транзитный маршрут газа через Украину, хоть и в меньших объемах.