США продолжат помощь пуэрториканцам, потерявшим работу из-за ураганов

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 23:27 — REGNUM Американские власти продолжат выплаты жителям ассоциированной с США территории Пуэрто-Рико, оказавшимся без работы после ураганов Мария и Ирма, 23 января передает агентство Associated Press.

Правительство США удвоило сроки получения пособия для граждан, потерявших работу из-за стихийных бедствий, первоначально составлявшие 26 недель.

По экспертным оценкам, более 10 000 пуэрториканцев имеют право на участие в программе помощи. Единовременные выплаты могут составить почти $30 млн, а общие индивидуальные платежи варьируются от $2000 до $3000.

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