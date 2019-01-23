Петербургские власти хотят «открыть небо» над «Пулково» и сделать его хабом

Санкт-Петербург, , 22:43 — REGNUM Смольный намерен ввести режим «открытого неба» в аэропорту «Пулково», чтобы сделать его международным хабом. Об этом заявил кандидат в вице-губернаторы Петербурга Евгений Елин на встрече с депутатами Законодательного собрания города от фракции «Справедливая Россия», пишет РБК.

Введение такого режима предполагает для иностранных перевозчиков право совершать промежуточную посадку в российском аэропорту, высаживать, а также принимать на борт пассажиров для осуществления дальнейшего рейса в третью страну. По мнению Евгения Елина, без такой меры сделать «Пулково» хабом будет невозможно. Более того, такие условия должны положительно сказаться на туристической привлекательности Петербурга.

Введение режима «открытого неба» в «Пулково» обсуждается уже не первый год, как и идея развития петербургского аэропорта как хаба. Однако все инициативы так и не были реализованы, несмотря на серьезный потенциал «Пулково» для наращивания пассажиропотока. Сегодня «Пулково» является фактически единственным полноценно действующим аэропортом не только для города, но также для Ленобласти (где только собираются построить аэропорт), Новгородской и Псковской областей (развитие аэропорта «Кресты» c новым инвестором пока только начинается), а также Республики Карелия.

Пока что все инициативы упираются в близость «Пулково» к другим аэропортам-хабам, а именно Москве и Хельсинки. Кроме этого, усиление позиций петербургского аэропорта оказывается невозможным при отсутствии там базовой авиакомпании, которая ставила бы перед собой цель повышения конкурентоспособности воздушной гавани. Сделать «Пулково» хабом несколько лет назад пыталась ныне обанкротившаяся авиакомпания «Трансаэро». Также компанией, которая могла бы освободить «Пулково» от статуса регионального аэропорта, называли дочку «Аэрофлота» — «Россию». Но это тоже закончилось ничем.

Напомним, по итогам 2018 года аэропорт «Пулково» обслужил рекордные 18,12 млн пассажиров, что на 12,4% превышает результат 2017 года. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 10,8%, до 11,02 млн человек, на международных линиях — на 14,9%, до 7,09 млн человек. Одним из основных драйверов роста показателей в прошедшем году стал чемпионат мира по футболу — 2018. В связи с ростом пассажиропотока оператор аэропорта компания «Воздушные ворота Северной Столицы» планирует провести его модернизацию, которая позволит увеличить пропускную способность «Пулково» до 23 млн пассажиров в год.

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