Безвозмездные поступления в Чувашии «расчётно» вырастут на 21%

Чебоксары, , 21:40 — REGNUM Доходы консолидированного бюджета Чувашии в 2018 году выросли на 12%, расходы — на 7,3%. Отношение госдолга к собственным доходам за год сократилось с 52,9% до 43,4%. Такие данные приводятся в материалах к посланию главы Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2018 году в консолидированный бюджет Чувашии поступило 57,7 млрд рублей доходов, что на 12% больше уровня 2017 года. В том числе собственные доходы увеличились на 9,57% (или на 3,3 млрд рублей) составили 37,8 млрд рублей. Безвозмездные поступления выросли на 17,1% (или на 2,9 млрд рублей) и достигли 19,9 млрд рублей.

Согласно представленным данным, в общем объёме доходов консолидированного бюджета республики налоговые доходы составили 92%. Поступление налога на прибыль организаций составило 9,2 млрд рублей (рост к уровню 2017 года — 21%), налога на доходы физических лиц — 13,3 млрд рублей (рост на 7,3%), акцизов — 4,1 млрд рублей (рост на 2,1%), налогов на имущество — 4,7 млрд рублей (рост на 4,7%).

Расходы консолидированной казны возросли на 7,3% (или на 3,8 млрд рублей) — до 55,8 млрд рублей. В том числе 18,1 млрд рублей направлено на развитие образования, 12,6 млрд рублей — на социальную политику, 4,1 млрд рублей — в сферу здравоохранения.

Государственный долг на 1 января 2019 года составил 12,91 млрд рублей, с отношением к собственным доходам — в размере 43,4% (в 2017 году — 52,9%). В структуре госдолга 56,6% составляют бюджетные кредиты, 42,6% — коммерческие кредиты, 0,8% — государственные гарантии республики.

Отметим, сегодня, 23 января, глава Чувашии Михаил Игнатьев в послании Госсовету республики сообщил, что в конце января «будем обсуждать изменения параметров бюджета на текущий год (это первое уточнение), предусматривающие увеличение расходной части республиканского бюджета не менее чем на 8,3 млрд рублей с учетом принятых решений правительства России и уточнения собственных доходов». По его словам, рост безвозмездных поступлений из федерального центра «расчётно составит не менее чем 21% к факту 2018 года».