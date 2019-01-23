Две тысячи человек остались без тепла в Ивановской области в сильный мороз

Кинешма, Ивановская область, , 21:05 — REGNUM 2,1 тыс. человек остались без тепла из-за коммунальной аварии в городе Кинешма Ивановской области 23 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, аварийное отключение теплоснабжения произошло около 16:15. В зону отключения попали 43 жилых многоквартирных дома, в том числе многоэтажки, в которых проживают 2,1 тыс. человек, а также два детских сада.

Место порыва удалось оперативно обнаружить. С 17:30 здесь ведутся работы по демонтажу поврежденного участка, протяженностью пять метров и установке нового.

Завершить аварийно-восстановительные работы планируется к 00:00 24 января. Добавим, что температура воздуха в Ивановской области составляет около минус 16 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, из-за порыва на магистральной трубе без тепла остались 16,7 тыс. жителей Твери. Аварию удалось устранить к утру 23 января.