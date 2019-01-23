Удмуртия намерена выпустить криптооблигации на белорусской бирже

Ижевск, , 20:26 — REGNUM Удмуртия начала переговоры о возможности размещения токенизированных облигаций на белорусской криптобирже Currency.com. Планы подтвердили зампред правительства республики Александр Свинин и глава торговой площадки Виктор Пергамент.

«Мы рассматриваем вариант размещения облигаций на белорусской криптобирже как один из способов привлечения дополнительных инвестиций в экономику Удмуртии», — цитирует вице-премьера республики РБК. Однако он добавил, что вопрос требует согласования с Минфином РФ и Центробанком.

Читайте также: Удмуртия и китайская Innosilicon могут открыть майнинговый центр в РоссииПо словам Свинина, размещение криптобондов будет тестовым и небольшим по объему, следующие переговоры с представителями биржи состоятся 28 января.

В свою очередь Пергамент отметил, что в настоящее время на бирже начали изучать документы. При этом в Минфине напомнили, что законопроект о регулировании криптоиндустрии дорабатывается депутатами и находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

Токенизированные облигации являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде записи в распределенном реестре — токен.

«Бюджетный кодекс ограничивает перечень долговых обязательств субъектов, это облигации, кредиты и гарантии», — напомнила эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Елена Анисимова.

Самостоятельно регион выйти на криптобиржу не может, пока нет соответствующего законодательства. По мнению эксперта, заем в криптовалюте — это риск как минимум вследствие ее волатильности, а если есть техническая возможность осуществить заем на белорусской криптобирже в рублях, непонятно, зачем усложнять процесс.

«Полагаю, желание Удмуртии может быть каким-то образом связано с их заявлением о создании территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» — тестовой площадки по разработке и проверке законодательного регулирования по обороту криптовалют», — полагает Анисимова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2017 года власти Удмуртии провели переговоры о перспективах создания на территории республики майнингового центра с участием китайской компании Innosilicon. Республика предложила компании варианты производственных площадок, на базе которых может функционировать центр добычи криптовалют.

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«Рынок криптовалют, блокчейна, ICO, смарт-контрактов стремительно развивается и находится в нашем фокусе. В республике есть ресурсы и возможности для сотрудничества в этих направлениях», — говорил тогда Свинин.

Глава Удмуртии Александр Бречалов тогда сдержанно прокомментировал, что тема майнинга «очень вкусная».

«Половина жителей ничего в этом не понимают. Второй аспект темы — непонятное регулирование в этой сфере. Это очень большой вопрос», — подчеркнул глава региона.

В феврале 2018 года на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии цифровой экономики Бречалов заявил, что можно вначале внедрять отдельные новшества не по всей стране, а выбирать пилотные регионы, компании, форматы для апробации механизма регулирования оборота криптовалют.

«Удмуртия готова стать той самой песочницей», — заверил Бречалов.

В начале января 2019 года Совет Госдумы поддержал проект по внедрению законодательства и развитию блокчейн-технологий в Удмуртии. По словам Свинина, майнинговый центр может быть размещен на территории опережающего развития (ТОСЭР) в Сарапуле. Теперь проект должны одобрить федеральные органы власти.

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