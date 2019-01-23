В Челябинской области проверяют поставщиков куриных яиц

Челябинск, , 20:10 — REGNUM В Челябинской области сотрудники управления ФАС начали проверки поставщиков куриных яиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Поводом для таких мер стали уведомления от поставщиков о планируемом росте цен на яйцо куриное. Их с ноября получает одна из компаний-реализаторов. В качестве обоснования поставщики называют подорожание тары, пшеницы, топлива, упаковки и комбикормов.

Сейчас представители УФАС направили запросы в такие организации, как ПАО «Птицефабрика Челябинская», а также ООО «Чебаркульская птица», «РАВИС-птицефабрика Сосновская» и Магнитогорский птицеводческий комплекс» (СИТНО).

Результаты проверки станут известны в конце февраля. При этом в ведомстве отмечают, что средняя цена на яйцо в регионе составляет 67,3 рубля за один десяток. Это столько же, сколько в Свердловской области, и дешевле, чем в Тюменской, где за десяток в среднем приходится отдавать 69,81 рубля.