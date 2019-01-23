За четыре года после Евромайдана ряд продуктов на Украине подорожал на 542%

Киев, , 20:06 — REGNUM Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что за четыре года после государственного переворота на Украине цены на ряд «социальных» продуктов питания выросли от 58% до 542%. Об этом Дорошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 23 января.

«По официальным данным, за четыре года подешевела только гречка на 6%, а цены на другие социальные продукты взлетели от 58% до 542%», — пишет глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

По данным Дорошенко, социальная корзина из 23 продуктов в декабре 2014 года в среднем стоила 450 гривен. В декабре 2018 года стоимость аналогичной корзины составляет уже 923 гривен.

Дорошенко уточнил, что бакалея в среднем за четыре постмайданных года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца — почти в два раза, молоко и молочная продукция — в 2,2 раза, плодовоовощная продукция — в 3,9 раза, хлеб и хлебобулочные изделия — в 2,8 раза.