Козак отложил на неопределенный срок вопрос о соцнормах на электроэнергию

Москва, , 19:32 — REGNUM В ходе совещания по проблеме введения социальных норм энергопотребления, на котором председательствовал вице-премьер России Дмитрий Козак, было решено отложить на неопределенный срок дискуссию о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сегодня, 23 января, сообщил журналистам представитель вице-премьера Козака Илья Джус.

По его словам, на совещании было решено, что вопрос о введении «более справедливого» распределения тарифной нагрузки между различными категориями потребителей электроэнергии может быть снова рассмотрен только после того, как будет осуществлен детальный расчет финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года.

Также на неопределенный срок закрыто обсуждение отмены понижающего коэффициента для квартир с электроплитами и индивидуальных жилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дискуссия о введении социальных норм потребления электроэнергии была вновь актуализирована с подачи Министерства экономического развития.

Там предложили, что социальная норма потребления на домохозяйство должна быть равна 300 кВт*ч в месяц, и оплачиваться она может по базовому тарифу, существующему сейчас. Если же домохозяйство потребляет свыше 300 кВт*ч, но менее 500 кВт*ч в месяц, то тариф должен быть повышенным, а если более 500 кВт*ч — то тариф должен быть «экономически обоснованным».

Кроме того, Минэкономразвития предлагало совсем отменить льготы для домохозяйств, использующих электроплиты, и для частных жилых домов. Сделать это предлагалось постепенно до 2033 года.