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Калининградская область готовится к энергетической изоляции

Экономика

Разрабатывается план по испытаниям работы в изолированном режиме

Калининградская область готовится к энергетической изоляции
jniittymaa0
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Калининград, 23 января 2019, 18:46 — REGNUM  В правительстве Калининградской области сегодня, 23 января, под руководством вице-премьера Александра Рольбинова прошло совещание, приуроченное к испытаниям работы региональной электроэнергетической системы в изолированном режиме, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Рассматривались вопросы подготовки Калининградской энергосистемы к предстоящим испытаниям по обеспечению ее надежной работы, в том числе при необходимости в изолированном режиме.

В настоящий момент в рамках обеспечения энергонезависимости Калининградской области завершается строительство новых электростанций. Это четыре новых объекта суммарной мощностью около 1 ГВт. Три газовые ТЭС — Прегольская, Маяковская, Талаховская, и одна угольная Приморская ТЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия сегодня, 23 января, одобрила выделение странам Прибалтики первой очереди средств для выхода из общей с Россией и Белоруссией постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ, в которой в настоящий момент работает и Калининградская область.

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