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ЕС выделил деньги Прибалтике на отделение от энергосистемы РФ

Экономика

Утверждена первая очередь финансирования для работ по выходу из БРЭЛЛ

Вильнюс, 23 января 2019, 18:39 — REGNUM  Евросоюз выделяет Литве, Латвии и Эстонии 323 млн евро на первый этап работ выхода Прибалтики из БРЭЛЛ, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января. Решение официально распространила пресс-служба Европарламента. Это 74,6% от общей суммы работ первого этапа, остальные деньги должны будут выделить из национальных бюджетов.

Литва получит 167 млн евро, Латвия порядка 77 млн евро, Эстония — 87 млн евро. Общая стоимость всего проекта оценивается в 1,5 млрд евро.

Напомним, страны Прибалтики приняли решение выйти из постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ до 2024 года (включительно).

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