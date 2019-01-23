ЕС выделил деньги Прибалтике на отделение от энергосистемы РФ

Вильнюс, , 18:39 — REGNUM Евросоюз выделяет Литве, Латвии и Эстонии 323 млн евро на первый этап работ выхода Прибалтики из БРЭЛЛ, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января. Решение официально распространила пресс-служба Европарламента. Это 74,6% от общей суммы работ первого этапа, остальные деньги должны будут выделить из национальных бюджетов.

Литва получит 167 млн евро, Латвия порядка 77 млн евро, Эстония — 87 млн евро. Общая стоимость всего проекта оценивается в 1,5 млрд евро.

Напомним, страны Прибалтики приняли решение выйти из постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ до 2024 года (включительно).