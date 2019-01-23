На Ямале предлагают возместить управляющим компаниям ЖКХ-долги граждан

Салехард, , 18:38 — REGNUM На Ямале депутат окружного Заксобрания Елена Кукушкина просит правительство региона помочь населению с долгами за услуги ЖКХ. С соответствующим письмом она обратилась в правительство ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном комитете КПРФ.

В частности, депутат предлагает возместить управляющим компаниям и другим организациям, которые управляют многоквартирными домами, долги граждан. Для этого предложено выделить соответствующие субсидии.

Видимо, речь идёт о задолженности, которая безнадёжна к взысканию. В качестве обоснования предложения Елена Кукушкина пишет: «в связи с невозможностью их взыскания в установленном законом порядке по причине истечения срока исковой давности».

Депутат полагает, что эта мера даст возможность серьёзно снизить уровень недовольства граждан. А управляющие компании получат дополнительный импульс к развитию, что, в свою очередь, обеспечит повышение качества оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Также Кукушкина подчёркивает. что граждане в первую очередь оплачивают именно услуги ЖКХ. «Долги, как правило, копятся в результате сложной жизненной ситуации», — констатирует депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителям Чечни Заводской суд Грозного списал просроченные долги за газ. Общая сумма списанного превысила 9 млрд рублей. Новости об этом вызвали существенный резонанс. В других регионах заявили о желании тоже требовать списания долгов. Впрочем, Генпрокуратура России не оценила чеченскую инициативу и потребовала её отменить.