IBM и Procter&Gamble остановили падение Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, , 18:46 — REGNUM Фондовый рынок США прервал падение, начавшееся после «пересмотренного» отчета Международного валютного фонда о перспективах роста мировой экономики, 23 января передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 172,77 пункта (0,71%), до 24 577,25 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,58 пункта (0,40%), до 2643,48 пункта, индекс Nasdaq вырос на 41,29 пункта (0,59%), до 7061,65 пункта.

Как сообщало, 22 января основные индексы Уолл-стрит потеряли от 1,5 до 2% в ответ на ухудшение прогноза мировой экономики от МВФ. К изменению тренда привели высокие прибыли и рост акций таких компаний, как IBM, United Technologies и Procter&Gamble.

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