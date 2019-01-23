Кострому заваливает старой мебелью и сантехникой

Кострома, , 17:59 — REGNUM Костромичи жалуются на скопление крупногабаритного мусора во дворах жилых домов, сообщает ГТРК «Кострома». При этом бытовые коммунальные отходы из контейнеров вывозятся регулярно.

Крупный мусор — старые двери, кресла, стулья, шкафы — накапливается после ремонтных работ. В областном телевидении отмечают, что строительный мусор после ремонта должна убирать и вывозить на полигон управляющая компания, остальной крупногабаритный мусор — региональный оператор. На данный момент оператор вместе с управляющими компаниями утверждает графики вывоза данных отходов.

«За 1,5 месяца постоянного мониторинга мы пришли к выводу, что при ежедневном вывозе у нас не происходит заполнение машин в полном объеме. Тем не менее сейчас графики согласованы временно управляющими компаниями и региональным оператором — с вывозом раз в два дня. То есть по мере накопления», — сообщил заместитель главы администрации Костромы Марк Красильщик.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме за передвижениями мусоровозов будут следить со спутника. Каждый мусоровоз оборудуют системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

На данный момент около 60% машин по вывозу бытового мусора уже оснащены данной системой и включены в систему контроля. Оборудование позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение транспорта и места остановки для погрузки или выгрузки мусора.

Как отмечали в областном телевидении «Русь», «данная мера вынужденная» и связана с возникшей в декабре проблемой по вывозу мусора в Костроме. Тогда обнаружилось, что качество уборки контейнеров ухудшилось и местные власти сменили управляющую компанию на регионального оператора.