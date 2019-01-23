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Минфин разместил облигации федерального займа на 17,5 млрд рублей

Экономика

Ведомство разместило два выпуска ОФЗ с погашением в 2022 и 2034 годах

Москва, 23 января 2019, 17:58 — REGNUM  Министерство в России 23 января провело аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 17,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 209 с датой погашения 20 июля 2022 года на сумму 10,017 млрд рублей.

Объём предложения составлял 20 млрд рублей, объём спроса — 16 млрд рублей. Выручка от размещения составила 9,933 млрд рублей, средневзвешенная доходность — 8,04% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с с постоянным купонным доходом выпуска №26 225 с погашением 10 мая 2034 года на сумму 7,487 млрд рублей.

Спрос составил 8,137 млрд рублей при объёме предложения 10 млрд рублей. Выручка от размещения составила 6,899 млрд рублей, средневзвешенная доходность — 8,47% годовых.

Напомним, 16 января Минфин провёл успешные аукционы, разместив три выпуска ОФЗ на общую сумму 35 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин разместил облигации федерального займа на 35 млрд рублей

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