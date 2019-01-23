Прожектёрство – это всё, чем занимается правительство РФ – Жуковский

Москва, , 18:06 — REGNUM Российские власти занимаются пиар-акциями, имиджевыми проектами и откровенной показухой, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что в ракетно-космической отрасли РФ пора «заканчивать с прожектёрством».

«У нас главным прожектёрством занимается само правительство Медведева, — сказал Жуковский. — У нас имиджевые проекты, показуха, разглагольствования про инновации, инвестиции и инфраструктуру — это то, чем занимается российская власть. Нет никакой научно обоснованной стратегии созидательного развития и приумножения национального богатства. Есть очень чёткая, понятная и примитивная схема по переработке населения и природных богатств в личные прибыли, виноградники и прочую элитную недвижимость. Есть схема выстраивания феодального крепостного строя, когда властная вертикаль открыто занимается посыланием населения куда подальше фразами о том, что «государство вам ничего не должно», что «вас не просили рожать», что это «не цены высокие, а вы мало зарабатываете», что низкая материальная помощь матерям-одиночкам якобы помогает женщинам быть более творческими личностями».

Жуковский подчеркнул, что субъект прожектёрства не может уничтожить сам себя.

«Если мы уберём прожектёрство, то от правительства не останется ничего, — констатировал он. — Куда ни посмотри, всё на самом деле есть некая пиар-акция и некое телевизионное шоу. Есть псевдопрограммы доступного жилья, звучат обещания снизить число граждан, живущих за чертой бедности, или в полтора раза повысить уровень жизни населения. Но это просто гоголевская маниловщина. У нас огромное количество мишуры, но по факту ничего не делается для того, чтобы вывести экономику из затяжного кризиса. Никто не готов наступить на аппетиты сырьевого бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию Роскосмоса призвал руководство госкорпорации покончить с прожектёрством.

Премьер-министр напутствовал «меньше говорить и больше делать» в космической сфере и предложил активнее работать над коммерциализацией отрасли.

«Надо заканчивать с прожектёрством. Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030-м году», — заявил Медведев.

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