В Калининграде объявили, кого переселят из аварийного жилья

Калининград, , 17:52 — REGNUM Руководители Калининградской области объявили, кто может рассчитывать на переселение из аварийного жилья. Критерии и суммы программы прозвучали во время селекторного совещания с Фондом содействия реформированию ЖКХ в котором также приняли участие заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов, министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз и руководитель фонда капремонта Оксана Астахова.

До 2024 года включительно в рамках президентских майских указов и проекта «Жилье и городская среда», в который входит федеральная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», на переселение жителей региона из аварийного жилья потратят 2,6 млрд рублей.

Из областного бюджета ещё будет выделен 81 млн рублей, отмечает пресс-служба регионального правительства. На эти средства предварительно удастся расселить более 50 тысяч кв. метров. В этих домах проживают около 3,5 тысячи человек.

В проект войдут только те многоквартирные дома, которые признаны аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.