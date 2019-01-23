Жители Архангельской области не отстают в накоплении долгов — депутат

Архангельск, , 17:45 — REGNUM Депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев обратился в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку филиала «Газпрома» на предмет списания долгов с населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прошу провести проверку ресурсоснабжающей организации на предмет исполнения установленных законодательством и внутренними документами действий, необходимых для списания дебиторской задолженности населения Архангельской области, которая в силу истечения сроков исковой деятельности стала безнадежно к взысканию», — говорится в документе.

Поводом для написания обращения послужило решение Заводского суда города Грозного, который постановил списать более 9 млрд рублей долга с населения республики. Как сообщало ИА REGNUM, это решение вызвало широкий общественный резонанс. В ряде субъектов РФ зазвучали призывы списать долги всему населению России. С соответствующими предложениями обратились депутаты, общественники и просто жители Смоленской области, Чувашии, Перми, Татарии и других регионов.

«Не смог остаться в стороне от кампании, организованной моими коллегами из других регионов, и отправил обращение на имя прокурора области об использовании положительного опыта прокуратуры Чеченской Республики, — написал Таскаев на своей странице Вконтакте. — Жители Архангельской области не отстают в накоплении задолженности от остальной России по разным причинам и наряду с согражданами из Чеченской Республики заслуживают применения указанной практики, ведь в основе правовой системы Российской Федерации лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов между собой».

Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма долга населения России за газ на 1 декабря 2018 года составила 37,9 млрд рублей. За прошлый год сумма долга абонентов-физлиц выросла на 7,8 млрд рублей.

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