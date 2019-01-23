Транскавказскую магистраль может спасти от лавин противолавинная галерея

Владикавказ, , 17:32 — REGNUM Спасением от лавин сможет стать для Транскавказской магистрали специальное сооружение — противолавинная галерея. Построить ее предложили дорожники в ходе совещания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, которое состоялось 23 января в Северо-Кавказском федеральном округе.

Такой объект сможет помочь устранить проблему перебоев в движении, которую испытывает ежегодно Транскам из-за схода снежных лавин на дорожное полотно, отметил начальник ФКУ «Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев. По его словам, протяженность противолавинной галереи составит почти четыре километра.

По оценкам специалистов, стоимость проекта может составить до 12 млрд рублей. Глава спасательного ведомства поручил провести расчеты и сравнить стоимость ежегодных работ по расчистке завалов с ценой проекта противолавинной галереи, для того чтобы установить финансовую выгоду от проекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании в Северной Осетии 22 января глава МЧС РФ Евгений Зиничев обсудил проблемы функционирования Военно-Грузинской дороги и Транскавказской автомагистрали, которые работают с перебоями из-за непогоды, особенно в зимний период.

Между тем это две важнейших автомобильные дороги, которые связывают Россию с Закавказьем. Глава министерства призвал сделать все, чтобы «эти важные для России автомагистрали работали зимой без сбоев и не создавали помех для передвижения автотранспорта».

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Военно-Грузинская дорога закрыта для автотранспорта до особого распоряжения