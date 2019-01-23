Болгария лишила гражданства основателя Yota

София, , 17:30 — REGNUM Власти Болгарии аннулировали гражданство российского бизнесмена, основателя компании Yota Сергея Адоньева. Информацию об этом распространила радиостанция «Свободная Европа», а затем подтвердили министерство юстиции и агентство национальной безопасности Болгарии.

По сообщениям болгарских СМИ, решение о лишении Адоньева гражданства было принято властями республики в связи с получением информации о наличии у него судимости 20-летней давности в США.

Речь идёт о деле 1997 года, когда Адоньев был приговорён к 20 месяцам тюрьмы и штрафу в $4 миллиона по обвинению в участии в мошеннической схеме, в рамках которой в Соединённые Штаты нелегально поставлялся кубинский сахар.

Сообщается, что сигнал в отношении Адоньева поступил болгарским властям от организации «Антикоррупционый фонд» в начале 2018 года, а решение о лишении его гражданства было принято в мае 2018 года.

В агентстве национальной безопасности Болгарии пояснили, что решение было принято только сейчас, поскольку «на период подачи лицом заявления на получение болгарского гражданства у агентства не было данных, дающих основания для выражения отрицательного мнения».

Сергей Адоньев получил паспорт гражданина Болгарии в 2008 году за крупные инвестиции в экономику страны в соответствии с законом о болгарском гражданстве. Рекомендацию ему выдал тогдашний министр транспорта Болгарии Пётр Мутафчиев.

Адоньев является соучредителем оператора мобильной связи Yota, который он впоследствии продал «Мегафону». В 2018 году был одним из спонсоров президентской кампании Ксении Собчак. По оценке журнала Forbes, капитал Адоньева составляет $700 миллионов, в списке самых богатых людей России он занимает 147-е место.