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У Брюсселя есть два предложения рыбакам в случае «жесткого Brexit»

Экономика

Еврокомиссия готова оказать помощь пострадавшим

Брюссель, 23 января 2019, 17:50 — REGNUM  Еврокомиссия заявляет о готовности оказать помощь рыбакам Евросоюза в случае «жесткого Brexit», 23 января передает агентство Reuters.

В качестве «компенсации последствий закрытия вод Великобритании» Брюссель готов сделать два предложения — своим рыбакам и правительству Терезы Мэй.

Первое предложение заключается в предоставлении субсидий пострадавшим рыбакам Евросоюза. В качестве второго предложения Еврокомиссия видит взаимное продление разрешений на рыболовство в водах ЕС и Великобритании до конца 2019 года.

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