Удмуртия добивается введения «налога на самозанятых» в республике

Ижевск, , 17:15 — REGNUM Власти Удмуртии будут добиваться введения в республике специального налогового режима для самозанятых, который в настоящее время начал действовать в четырех регионах РФ. Об этом заявил зампред правительства республики Александр Свинин, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«За 22 дня действия пилота в четырех субъектах более 12 тыс. человек получили статус самозанятых. Мне кажется, на уровне Федерации инициатива признана успешной», — пояснил Свинин.

Он заверил, что работа в этом направлении будет продолжаться, и выразил надежду, что с 1 июля Удмуртия попадет в дополнительный список регионов, где будет действовать особый режим для самозанятых.

Напомним, в ноябре глава республики Александр Бречалов говорил, что самозанятым нужно объяснить преимущества идентификации.

«Зачастую самозанятые — это люди, которые не имеют возможности постоянно трудиться, хотя желают этого, но нет работы… Если самозанятый через идентификацию будет, с одной стороны, получать какие-то преференции, с другой стороны — какую-то копейку платить, мы всегда объясним, что эта копейка идет в ваш водопровод, а мы здесь с общего бюджета будем дополнять», — утверждал глава региона и отмечал, что «качественно информационно упаковывать» необходимость регистрироваться в качестве самозанятых должны совместно главы муниципальных образований, банки и так далее.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специальный налоговый режим для самозанятых на территории четырех субъектов РФ начал действовать с 1 января текущего года. Самозанятые — это граждане, которые не трудоустроены официально, не имеют работодателя или сотрудников в подчинении. В случае, если они получают не больше 200 тыс. в месяц, то они могут зарегистрироваться как самозанятые. Сейчас это возможно в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарии.

Ставки налога на профессиональный доход, который будут платить самозанятые, составит 4%, если гражданин оказывает услуги или продает товары другим физлицам, и 6%, если речь идет о работе с юрлицами.

Налоговый учет можно будет производить через специально разработанное Федеральной налоговой службой приложение «Мой налог». Через приложение самозанятый сможет продавать товары или оказывать услуги, формируя при этом фискальные чеки, с которых будет уплачиваться налог. За невыдачу такого чека грозит штраф в размере 20% от дохода, полученного в обход чека. При повторном нарушении штраф вырастет до 100% от дохода. В первый год действия режима штрафы применяться не будут.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы РФ по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что первые результаты эксперимента превосходят самые смелые ожидания.

«В первый рабочий день нового 2019 года зарегистрировалось людей больше почти в два раза, чем в предыдущие два года», — констатировал Макаров, но уточнил, что официальные данные по числу самозанятых может озвучивать только Федеральная налоговая служба.