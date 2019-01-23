Законопроект о создании в РФ муниципальных округов внесен в Госдуму

Москва, , 17:13 — REGNUM Законопроект о создании нового вида муниципального образования — муниципального округа — внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления Алексеем Диденко (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Авторы законопроекта отмечают, что муниципальный округ должен состоять из территории как минимум трех населенных пунктов. При этом муниципальный округ не станет противопоставлением городскому округу, отмечают авторы инициативы, потому что допускает включения в свой состав городов, в которых концентрируются «бюджетообразующие» ресурсы.

В связи с предложенными изменениями парламентарии также предлагают уточнить понятие городского округа. В частности, предлагается считать, что городской округ состоит из одного или нескольких объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. При этом не менее двух третей населения такого муниципального образования должно проживать в городах или городских населенных пунктах.

Авторы законопроекта также опасаются, что при объединении всех поселений муниципального района с городским округом, последний может перестать соответствовать критериям городского округа. В таком случае он теряет своей статус и становится муниципальным округом.

Парламентарии отмечают, что для вступления новых правил в силу, необходимы преобразования и изменения границ муниципальных образований. Поэтому в случае принятия закона, они предлагают установить переходный период его вступления в силу 1 января 2025 года.