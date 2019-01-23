Коммунальщики Воронежа готовятся к суточному снегопаду

Воронеж, , 17:10 — REGNUM Усиленные звенья уборочной техники готовят к выходу на дороги Воронежа в связи с прогнозируемыми сильными осадками — по прогнозу снегопад начнется вечером 23 января и будет длиться не менее суток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Самая высокая интенсивность снегопада прогнозируется ночью и утром 24 января.

На улицы города мэрия обещает вывести усиленные звенья уборочной техники, в том числе и технику коммерческих предприятий и организаций. Обработку проезжей части противогололёдными материалами и уборку снега обещают проводить на магистралях города постоянно во время снегопада.

Администрация города просит автовладельцев не пользоваться без острой необходимости личными автомобилями, а тех. кто все же сел за руль — выбирать скоростной режим и манеру вождения в соответствии с погодными условиями, а также отказаться от парковки в правых полосах магистралей, особенно в ночное время, чтобы не мешать работе спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 января, ГУ МЧС по региону сообщило о том, что ночью и в первой половине дня 24 января на регион обрушится мощный снегопад.

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