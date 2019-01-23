Главными должниками за газ названы четыре субъекта Северного Кавказа

Грозный, , 17:05 — REGNUM В список субъектов России, население которых накопило самые большие долги по газу, вошли четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа. Это Чечня, долг которой составил превысил 13,291 млрд рублей, Дагестан с суммой долга более 9 млрд рублей, Кабардино-Балкария, накопившая долгов на 2,732 млрд рублей, и Ингушетия — 1,131 млрд рублей.

Общий долг этих республик на 1 декабря 2018 года превышает 26,187 млрд рублей. Такие данные привела компания «Газпром межрегионгаз», пишет ТАСС. В список должников-миллиардеров входит также Краснодарский край с суммой долга 1,262 млрд рублей.

Согласно данным газовиков, общая сумма долга населения России за газ на 1 декабря 2018 года составила 37,9 млрд рублей. За прошлый год сумма долга абонентов-физлиц выросла на 7,8 млрд рублей.

Читайте также: Спасибо Чечне: регионы встали в очередь на списание долгов

Напомним, на днях Заводской суд города Грозного вынес решение о списании долгов на сумму более 9 млрд рублей с населения республики. Как сообщало ИА REGNUM, это решение вызвало широкий общественный резонанс. В ряде субъектов РФ зазвучали призывы списать долги всему населению России. С соответствующими предложениями обратились депутаты, общественники и просто жители Смоленской области, Чувашии, Перми, Татарии и других регионов.

Читайте также: Газовый долг субъектов Северного Кавказа превысил 55 млрд рублей