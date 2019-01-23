Годовой прирост трафика на трассе Москва — Санкт-Петербург превышает 10%

Москва, , 17:04 — REGNUM Строящаяся скоростная автодорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург» обладает большим потенциалом, заявили 23 января в пресс-центре государственной компании «Автодор».

"По данным за 2018 год, только по головному ее участку по направлению из Москвы проехало более 7,4 млн автомобилей», — сообщили в компании.

В целом за последние три года ежегодный прирост трафика превышал 10%. После завершения строительства автодороги интенсивность движения по ней, ожидают в «Автодоре», вырастет ещё сильнее.

Пока наиболее востребованной трассой с платными участками является М-4 «Дон».