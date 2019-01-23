Москва, , 16:52 — REGNUM Промышленное производство в России в 2018 году выросло на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Об этом 23 января сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В декабре рост промышленного производства составил 7% по сравнению с ноябрём, а в годовом выражении — 2%.

За минувший год производство угля в России увеличилось на 7%, производство сырой нефти, включая газовый конденсат — на 1,7%, природного газа — на 5,3%.

Производство легковых автомобилей увеличилось на 15,3%, автобусов — на 17,5%, а грузовиков — сократилось на 3,5%. Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств выросло на 17%.

Производство магистральных электровозов увеличилось на 57,3%, тепловозов — на 8,6%, пассажирских вагонов — на 58,3%, грузовых вагонов — на 18,7%.

Объёмы производства мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины, оленины выросли на 12,4%, а мяса и субпродуктов домашней птицы — сократились на 0,5%.

Производство молока увеличилось на 3,6%, сыров — на 2,4%. При этом производство сливочного масла сократилось на 4,7%.

Производство пива выросло на 2,4%, сигарет — на 4,3%.