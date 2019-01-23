Глава Чувашии: Большинство сёл оказались не готовы к мусорной реформе

Чебоксары, , 16:39 — REGNUM В Чувашии при подготовке к старту мусорной реформы «выявлен ряд нерешённых вопросов». Большинство сельских населённых пунктов «оказались не готовы» к реформе, так как не определены площадки накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 января, заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев в послании Государственному совету республики.

Руководитель региона, говоря об экологических вопросах, подчеркнул, что в 2018 году был решён «ряд серьёзных проблем, которые были для нас фактически историческими» — рекультивирована Пихтулинская свалка в Чебоксарах и свалка в деревне Ильбеши Чебоксарского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии завершена рекультивация самой большой свалки республики — Пихтулинской. Работы шли в течение двух лет, расходы составили 320 млн рублей. В том числе в 2017 году было затрачено 122,5 млн рублей, в том числе почти 112 млн рублей составили средства федерального бюджета. В 2018 году было направлено 207,9 млн рублей, из них средства федерального бюджета составили 195,4 млн рублей.

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Михаил Игнатьев отметил, что в ходе встречи с населением «всё чаще звучат жалобы» на несанкционированные свалки — в прошлом году «выявили и ликвидировали практически 294».

Отдельно глава республики остановился на «мусорной» реформе, заявив, что «республика лучше, чем другие регионы, подготовилась к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами».

"Это тоже правда. Но при подготовке к старту так называемой «мусорной реформы» выявился ряд нерешённых вопросов. К сожалению, большинство сельских населённых пунктов оказались не готовы к таким решениям, в них не определены площадки накопления твердых коммунальных отходов, что является основным препятствием для качественного предоставления услуг. Главам муниципальных районов совместно с главами поселений, главами городских округов необходимо до конца текущего года создать площадки накопления ТКО во всех населенных пунктах, обсуждая эти вопросы только с местными жителями», — сказал Михаил Игнатьев.

Он также поручил минстрою Чувашии «пересмотреть нормативы накопления ТКО для граждан, проживающих в сельской местности, с учётом фактических объёмов накопления».

Напомним, в Чувашии плата с одного человека в месяц с учетом установленного тарифа и норматива накопления 2,02 куб. метров в год с 1 января 2019 года составляет 75 рублей 70 копеек.