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Инфляция в России за три недели января составила 0,9%

Экономика

За последнюю неделю потребительские цены выросли на 0,2%

Москва, 23 января 2019, 16:27 — REGNUM  Потребительские цены в России за неделю с 15 по 21 января выросли в среднем на 0,2%, а за период с начала года — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная сужба государственной статистики (Росстат).

Сообщается, что за неделю пшено подорожало на 1,0%, баранина и мука — на 0,6%, полукопчёная колбаса, сосиски, сардельки, водка, макаронные изделия, шоколадные конфеты — на 0,4%, вареная колбаса, сливочное масло, сметана, гречневая крупа и чай — на 0,3%. Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 1,3%, свинина — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,6%. В том числе белокочанная капуста подорожала на 2,5%, помидоры — на 2,1%, морковь — на 1,1%, картофель и лук — на 0,9%, яблоки — на 0,8%. В то же время огурцы стали дешевле на 2,4%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,1%, на дизельное топливо — практически не изменились. Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 0,2−0,4%.

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Инфляция
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