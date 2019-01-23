Рост цен на нефть «сдерживает замедление» мировой экономики

Москва, , 15:53 — REGNUM Цены на нефть продолжили рост после того, как Китай заявил, что увеличит расходы, чтобы остановить экономический спад, который оказывает давление на финансовые рынки. Недавние опасения по поводу снижения глобального роста экономики заставили инвесторов искать безопасные активы, такие как государственные облигации или золото, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Ситуация, связанная как непосредственно с Китаем, так и вокруг него очень важна, по причине того, что Китай является крупным импортером нефти. И любые возможные перебои могут влиять на общий баланс спроса/предложения глобального нефтяного рынка. В последнее время в качестве сдерживающего фактора цен на энергоносители было названо широкомасштабное замедление экономического роста, поскольку оно сдерживает рост спроса на топливо», — полагает эксперт.

Торговые переговоры между США и Китаем могут иметь решающее значение для предотвращения резкого экономического спада. Китайская делегация, в состав которой входит вице-премьер Лю Хэ, посетит США 30 и 31 января для переговоров о прекращении продолжающейся торговой войны между двумя сторонами. Крупные участники рынка внимательно будут следить за ходом переговоров и действовать уже по факту.

«Со стороны стран ОПЕК, включая Россию, будут предприняты все необходимые меры по стабилизации нефтяного рынка. Поскольку страны придерживаются ранее достигнутых договоренностей по сокращению добычи нефти с целью стабилизации и дальнейшего роста цен на нефть. В целом цены на нефть продолжают рост, и в ближайшей перспективе цена достигнет $63,20 за баррель марки Brent, а сланцевая нефть подрастет до $54,60 за баррель», — считает Гасанов.

Читайте также: Нефтяной рынок ждёт данные по запасам в США