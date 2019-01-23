Налоговый период «может стать концом» укрепления рубля

Москва, , 15:45 — REGNUM Пик налогового периода и аукцион ОФЗ оказывают поддержку российской валюте, которая продолжает укрепляться — в паре USD/RUB цена вновь направляется тестировать уровень поддержки 66 рублей за доллар, а в паре с евро — отметку 75 рублей за евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«Основной причиной роста рубля является выплата ключевых налогов 25 и 28 января, для чего экспортеры продают свою валютную выручку в ближайшие дни. Касаемо ОФЗ, объем размещения которых сегодня, 23 января, может составить около 30 млрд рублей, то для их покупки иностранным резидентам им необходимо вначале купить рубли, как следствие, это также оказывает дополнительную поддержку курсу российской валюты», — пояснила эксперт.

Уровни, на которых находится рубль — ключевые, и разворот может случиться в любой момент, но даже их прорыв может являться лишь ложным маневром, поскольку среднесрочные перспективы рубля все еще по большей степени негативны.

«Целевым диапазоном движения будет выступать уровень 74 по EUR/RUB и 65 по USD/RUB, то есть не ожидается роста более 1 рубля. Конец налогового периода может стать концом укрепления российской валюты», — полагает Прохорова.

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