В Южной Корее увеличилось число пенсионеров, получающих $884 в месяц

Сеул, , 15:50 — REGNUM Число пенсионеров, которые получают в месяц более 1 млн вон (~$884) в Южной Корее, увеличилось до 200 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал YTN.

Пенсионеры, которые уже более 20 лет находятся на пенсии по выслуге лет, в среднем получают по 910 тыс. вон (~$804,4) в месяц, а максимальная сумма, которую получает супружеская пара, составляет 3,28 млн вон (~$2,900).

Согласно информационному источнику, Национальная пенсионная служба (National Pension Service) выплатила более 20,7 трлн вон (~$18,2 млрд) 4,7 млн пенсионерам в 2018 году.

Пенсию по выслуге лет получило самое большое число человек — 3,78 млн человек, по случаю потери кормильца — 742 тыс. человек, по инвалидности — 76 тыс. человек.