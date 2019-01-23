На развилке: о повышении цен на импортный алкоголь

Москва, , 15:29 — REGNUM Российского алкоголя будет больше, а качественного меньше. Динамика цен на алкогольные напитки в России, это скорее тема про состояние отечественной экономики, чем про сознательное изменение потребительских предпочтений российских граждан в пользу более здоровых, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Общий рост цен в экономике вряд ли может оказать положительное влияние на образ жизни, особенно если реальные доходы граждан снижаются. Это фактор, закрепляющий текущее положение дел, либо откатывающий назад. В России за последние 10 лет фиксируется постепенное сокращение потребления алкоголя. Логично будет предположить, что при сохраняющейся негативной динамике реальных доходов граждан, можно будет наблюдать замедление тренда на сокращение потребления алкоголя. А в случае ускорения ухудшения благосостояния граждан, этот позитивный тренд может либо исчезнуть, либо вообще поменяться на негативный», — пояснил эксперт.

Сейчас экономика в этой сфере находится на развилке, естественно, что и производители алкогольной продукции, особенно иностранные, вынуждены сейчас реагировать на эти изменения и определяться с дальнейшей стратегией на российском рынке. Нужно либо повышать цены и терять долю рынка, или удерживать рыночные позиции, но снижать качество продукции.

«Выбор этот очень сложный и зависит не от предпочтений граждан РФ, а от перспектив российской экономики, но в обоих вариантах крайне вероятно снижение общего уровня качества алкогольной продукции. Так что, как это не прискорбно, но качественного иностранного алкоголя на российском рынке, вероятно, будет становиться все меньше, а на его место будет приходить отечественная более дешевая продукция», — высказал свое мнение Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России импортное вино и другой алкоголь с 2019 года подорожали. О повышении цен на алкогольную продукцию заявил целый ряд крупнейших импортёров, в частности такие компании, как Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога».

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