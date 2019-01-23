Саудовская Аравия вложила $2,5 млрд в российские проекты

Давос, Швейцария, , 15:18 — REGNUM Инвестиции Саудовской Аравии в российские проекты достигли $2,5 млрд. Об этом сообщил 23 января глава Российский фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

К настоящему моменту Эр-Риядом было инвестировано $2,5 млрд. С саудовской стороной обсуждаются мегасделки, проекты в секторе нефтехимии и сжиженного газа, уточнил он.

Дмитриев назвал вложения саудовской стороны замечательным примером сотрудничества и отметил важность привлечения средств из-за рубежа в рамках реализации национальных проектов. Дополнительные инвестиции придают работе транспарентность и ясность, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подписали декларацию о стратегическом партнерстве Москвы и Эр-Рияда. Документ предусматривает взаимные инвестиции в ряд областей экономики.