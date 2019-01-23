Налоговый вычет на спорт уберёт «серые» зарплаты – мнение

Москва, , 15:15 — REGNUM Безусловно, это предложение о налоговом вычете за спортивные занятия — это положительное нововведение и востребовано оно будет. Сейчас явно просматривается тренд к оздоровлению, особенно среди молодежи, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аудиторско-консалтинговой компании «АИП» Сергей Елин.

«Влияние на здоровый образ жизни оказал в том числе и принятый в 2014 году закон, запрещающий курить в предприятиях торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса, на железнодорожных платформах. Возможность получать налоговый вычет за занятия спортом — это плюс, правда, сложности есть», — считает эксперт.

Во-первых, по его мнению, чтобы воспользоваться вычетом, нужно подать в налоговую инспекцию декларацию по НДФЛ, приложить документы по вычету и только потом получить этот вычет. То есть автоматом это не происходит. Как правило, многие сами этого сделать не могут, им нужно обращаться к налоговым консультантам. Если бы это можно было сделать на уровне работодателя, было бы проще.

«Во-вторых, размер вычета ограничен, а это значит, что его можно получить в сумме не больше, чем уплачен НДФЛ в бюджет. Если официальная зарплата небольшая, то просто не с чего будет брать этот вычет.

Предположим, человек получает 30 тысяч рублей, тогда НДФЛ у него — примерно 3900 в месяц, за год получается 46 тысяч. Кроме того, влияет на это и «серая» зарплата. Если «белая» часть зарплаты невелика, то суммы, которые можно компенсировать, будут скромными», — высказал свое мнение Елин.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ начал разработку законопроекта о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Ожидается, что в январе 2020 года законопроект вступит в силу.

Читайте также: В РФ планируют ввести налоговый вычет на физкультуру