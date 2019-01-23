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В Японии остановлен главный конвейер Subaru

Экономика

За неделю простоя автопроизводитель может потерять 13,5 млрд иен

Токио, 23 января 2019, 15:02 — REGNUM  Компания Subaru остановила единственный завод в Японии после обнаружения дефектных комплектующих от одного из поставщиков на своём конвейере, передаёт 23 января агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

В нём отмечается, в частности, что автомобили перестали сходить с конвейера ещё 16 января. При этом в настоящее время график производства отстает примерно на 10 тыс. единиц. Официальных комментариев от автопроизводителя не поступало. Другие источники сообщают, что речь может идти о дефекте усилителя руля.

За день до остановки производства Subaru распространила прогноз на 2019 год, в соответствии с которым предполагался выпуск 1,08 млн автомобилей.

«Исходя из уровня прибыли на одно транспортное средство, мы считаем, что полное отключение японских производственных линий на одну неделю приведет к снижению операционной прибыли на 13,5 млрд иен (8,1 млрд рублей)», — сказал аналитик Nomura Securities Масатака Кунугимото.

Добавим, что на японском заводе выпускается около 60% всей продукции компании.

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