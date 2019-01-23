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Отель в Майами обязали выплатить многомилионную компенсацию посудомойке

Экономика

По мнению суда, администрация отеля нарушила право сотрудницы на свободу вероисповедания

Майами, США, 23 января 2019, 15:09 — REGNUM  $21 млн должен выплатить отель Conrad в Майами (США) за религиозную дискриминацию уволенной посудомойки по решению суда. Об этом пишет газета El País 23 января.

Завершившаяся судебной тяжбой история началась в октябре 2015 года. На тот момент 60-летняя мигрантка с Гаити Мария Джин Пьер проработала посудомойкой в отеле Conrad в престижном районе Майями Брикелл уже 9 лет. Женщина никогда не работала по воскресеньям: этот день всегда предназначался для похода в церковь.

Начальство перевело ее без согласия в другую смену, работавшую по воскресеньям. Несколько месяцев женщине удавалось меняться графиком с коллегами, чтобы продолжать посещать церковь. Однако в марте 2016 года она была уволена за «неподобающее поведение, халатность и прогулы без уважительных причин».

Пьер подала жалобу на дискриминацию по религиозному признаку в Комиссию по равным возможностям в сфере занятости, где ей посоветовали обратиться в суд.

Итог: суд обязал отель Conrad выплатить пострадавшей $21,5 млн. Из них $36 тыс. в качестве потерянной заработной платы из-за несправедливого увольнения; $500 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб. Оставшийся почти $21 млн — это сумма штрафных убытков.

Однако по закону Пьер получит только $300 тыс. — максимальную сумму, предназначающуюся для пострадавших. Ее адвокат заявляет, что деньги в данном случае не важны, а главным было послать сообщение работодателям, не уважающим своих сотрудников.

Юристы отеля разочарованы решением суда и намерены обжаловать его.

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