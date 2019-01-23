Среда, 23 Января 2019 года
14:54:12 МСК

Орешкин назвал страну с самой худшей экономикой в мире

Экономика

«То, что мы видим в Венесуэле, – это худшая экономика в мире на сегодняшний день»

Орешкин назвал страну с самой худшей экономикой в мире
Фавеллы

Давос, Швейцария, 23 января 2019, 14:44 — REGNUM  Ситуация в экономике Венесуэлы характеризуется как экстремальная, это худшая экономика в мире на сегодняшний день, заявил 23 января министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в щвейцарском Давосе.

«То, что мы видим в Венесуэле, — это худшая экономика в мире на сегодняшний день, там экстремальная ситуация», — заявил Орешкин, отвечая на вопрос о том, каков интерес России в Венесуэле.

Читайте также: РФ предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны

Он отметил, что у Москвы и Каракаса очень мало совместных проектов, это не слишком большой «экономический кусок» для России.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла переживает глубочайший политический и экономический кризис. Инфляция в Венесуэле в прошлом году составила почти 1 700 000%. В августе в стране была объявлена деноминация.

Читайте также: Инфляция в Венесуэле за 2018 год составила 1700000%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить