Орешкин назвал страну с самой худшей экономикой в мире

Давос, Швейцария, , 14:44 — REGNUM Ситуация в экономике Венесуэлы характеризуется как экстремальная, это худшая экономика в мире на сегодняшний день, заявил 23 января министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в щвейцарском Давосе.

«То, что мы видим в Венесуэле, — это худшая экономика в мире на сегодняшний день, там экстремальная ситуация», — заявил Орешкин, отвечая на вопрос о том, каков интерес России в Венесуэле.

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Он отметил, что у Москвы и Каракаса очень мало совместных проектов, это не слишком большой «экономический кусок» для России.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла переживает глубочайший политический и экономический кризис. Инфляция в Венесуэле в прошлом году составила почти 1 700 000%. В августе в стране была объявлена деноминация.

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