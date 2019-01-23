Компания General Electric намерена сократить 470 рабочих мест во Франции

Париж, , 14:53 — REGNUM Американская компания General Electric, производитель техники, планирует сократить до 470 рабочих мест по всей Франции, сообщает L'Express.

По данным издания, представители General Electric уже начали переговоры по данному вопросу. Известно, что сотрудники, работающие в штаб-квартире компании в Булонь-Бийанкур под сокращение не попадут.

В самой компании подтвердили начало переговоров о сокращении во Франции, отказавшись от дальнейших комментариев.

«General Electric в настоящее время пересматривает свою деятельность, чтобы убедиться, что они лучше всего реагируют на реалии рынка», — говорится в заявлении корпорации.

Издание отмечает, что первые сокращения, вероятно, начнутся уже в апреле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года финская компания Nokia объявила о сокращении 460 рабочих мест во Франции в 2019 и 2020 годах в рамках нового глобального плана сокращения расходов.

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