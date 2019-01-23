Госдума отказалась проверять законность перехода акций «РУСАЛа» США

Москва, , 14:40 — REGNUM Госдума не будет запрашивать информацию о законности передачи акций компании «РУСАЛ» Олега Дерипаски под управление США, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Соответствующее протокольное поручение не нашло поддержки.

Проект протокольного поручения внесли на рассмотрение депутаты фракции КПРФ во главе с Николаем Коломейцевым. Депутаты предложили комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратиться к Генпрокуратуре, ФСБ и правительству РФ, чтобы запросить, насколько законной была передача акций стратегически важной компании PФ под американское управление.

«Целый ряд СМИ сообщили новость, что с 18 января фактически вся алюминиевая отрасль переходит под управление американского Минфина», — отметил Коломейцев.

При этом он напомнил, что в рамках антикризисных мер Дерипаска, а именно его компания En+ и «РУСАЛ», ранее уже получал порядка 11 млрд евро льготного кредита, а также «колоссальные государственные субсидии и субвенции».

«Один млн тонн алюминиевых слитков — это стратегическая отрасль, которая работает на авиастроение, космос, судостроение. И в такой ситуации, когда в принципе нас окружили со всех сторон, отдавать такую отрасль — это вообще преступление», — отметил Коломейцев, предложив запросить у правительства, насколько такие действия соответствуют национальной безопасности РФ.

Впрочем, большинство депутатов проголосовали против принятия проекта протокольного поручения. Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), документ оформлен не в полном соответствии с регламентом и авторам протокольного поручения следует самостоятельно собрать всю необходимую достоверную информацию, поскольку сегодня оснований для запроса нет.