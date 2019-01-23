Honda представит компактный электрокар Urban EV на Женевском автосалоне

Токио, , 14:39 — REGNUM Серийный вариант электрического хэтчбека Urban EV будет представлен компанией Honda в марте этого года, сообщает 23 января издание Autocar.

Компактный электромобиль, который недавно испытан на дорогах общего пользования перед выходом в продажу в конце этого года, обладает большим сходством с оригинальной концепцией, которая была впервые показана на автосалоне во Франкфурте в 2017 году.

Подробностей об автомобиле пока нет, однако известно, что он будет оснащаться легким аккумулятором высокой плотности, элементами управления теплом и передачи энергии. Источник издания сообщил, что автомобиль будет рассчитан для поездок на расстояние около 155 миль (250 км).

Также судя по ранним шпионским фотографиям автомобиль сохранит круглые фары и «добрый» внешний вид. На капоте расположится зарядный лючок, а сама модель станет классическим 5-дверным хэтчем. Автомобиль станет первым в полностью электрифицированной линейке компании. Компания уже отказалась от дизельного CR-V в пятом поколении кроссовера, место которого занял гибрид. К 2025 году продажи гибридов и батарейных машин должны составит 2⁄3 от общего объема.

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