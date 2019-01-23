Казахстан разработал меры для снижения влияния антироссийских санкций

Давос, Швейцария, , 14:30 — REGNUM Казахстан разработал несколько сценариев для снижения влияния антироссийских санкций на экономику республики, заявил 23 января министр экономики Казахстана Тимур Сулейменов на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, Россия и Казахстан имеют сильные торговые, производственные и коммерческие связи, поэтому санкции против Москвы влияют на экономику Казахстана.

Сулейменов отметил, что для снижения влияния санкций принимаются структурные, общеэкономические и отраслевые меры. В частности, проводится работа по временному снижению тарифов на естественные монополии, снижению налогов, продлению сроков кредитных соглашений.

Министр добавил, что разработанные меры не отразятся негативно на товарообороте и сотрудничества Казахстана с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2018 года министр экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что в республике проведен макроэкономический анализ влияния антироссийских санкций на экономику страны. По его словам, в министерстве составили план действий на случай развития негативных сценариев.

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